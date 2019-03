Borseggio sul bus, due arresti

Una semplice coincidenza ha fatto scattare le manette a due borseggiatrici che avevano appena rubato un portafoglio a una signora anziana su un bus.

E’ successo nel pomeriggio di mercoledì scorso: un’auto di servizio della Polizia Locale affianca un bus fermo all’incrocio tra le via Ugo Bassi, San Felice e Marconi, i tre agenti si voltano verso la portiera del mezzo e notano due donne armeggiare all’interno della borsa di una signora anziana. Seguono il bus fino a Piazza Malpighi, le due donne scendono ma si accorgono degli agenti e tentano di allontanarsi velocemente liberandosi del portafoglio.

Bloccate subito dopo, sono state arrestate: si tratta di due cittadine bulgare con numerosi precedenti specifici. Il processo per direttissima ha intimato loro il divieto di dimora a Bologna e provincia, in attesa dell’udienza. Alla signora derubata, che non si era accorta di nulla, è stato restituito il portafoglio.