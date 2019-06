Furto in pizzeria: vetrata sfondata, poi in fuga con la cassa

Furto con spaccata questa notte in via Malcontenti. Nel mirino dei ladri è finito l'esercizio Pizza Italia, dove ignoti si sono introdotti intorno alle 3, dopo aver infranto una vetrata, che ha innescato l'allarme anti-intrusione. Una volta dentro, i balordi si sono diretti verso la cassa, che hanno asportato per poi darsi ad una precipitosa fuga. Sono così riusciti a dileguarsi prima che sul posto giungessero i carabinieri.

Perlustrata la zona, poco dopo i militari hanno pizzicato un uomo che armeggiava intorno al registratore di cassa della pizzeria, tentando di scassinarlo con il cavalletto di una bicicletta. E' così finito nei guai un 40enne italiano, con piccoli precedenti all'attivo. L'uomo è stato denunciato per ricettazione e possesso di grimaldelli.