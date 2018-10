Temporale nella 'Bassa': vento forte e grandine, decine di chiamate ai Vigili del fuoco

Improvviso -ma annunciato- temporale nel bolognese. Raffiche di vento intense e grandine, soprattutto nella 'bassa' tra Sala Bolognese e Bazzano, ma anche a Ozzano, hanno portato a una ventina di chiamate per i Vigili del fuoco. Qualche ramo caduto, tendoni parasole divelti, porte danneggiate dal vento, ma nel complesso nessuna particolare criticità. Il vento intenso permarrà anche nelle prossime ore, e per questo è stata diramata una allerta meteo della Protezione civile, soprattutto per il crinale appenninico.