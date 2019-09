Cadavere carbonizzato a Castello d'Argile: ricercato un uomo, ipotesi omicidio

Serrate le indagini dei Carabinieri dopo il ritrovamento del corpo di una donna, tra le macerie di un fienile andato in fiamme nella notte tra domenica e lunedì a Castello d'Argile, lungo via Provinciale. La macabra scoperta nel pomeriggio di ieri, dopo un secondo sopralluogo da parte delle autorità.

La segnalazione

Lunedì pomeriggio, dopo aver notato del denso fumo nero, il sindaco Alesandro Erriquez ha lanciato l'allarme ed è andato sul posto. Qui una donna di origine marocchina lo ha avvicinato, dicendo di non trovare più la sorella che probabilmente 'bazzicava' in quel fienile. Immediatamente il primo cittadino ha allertato i carabinieri, e la donna ha presentato regolare denuncia di scomparsa della sorella, in seguito alla quale le autorità hanno fatto un ulteriore sopralluogo nel casolare da anni disabitato ma che, a detta di alcuni residenti, era occupato spesso da persone senza fissa dimora. Ed è quì, tra le macerie, che è stato scoperto parte del cadavere di una donna carbonizzato.

I sospetti sull'identità della vittima

Anche se si attendono ulteriori certezze, il sospetto è che i resti del corpo trovato carbonizzato nel fienile siano di Gharib Atika, classe 86 di origine marocchina, residente a Ferrara. Di lei infatti, non si hanno più notizie da giorni. Solo le analisi sul cadavere però, potranno stabilire se si tratta della giovane cercata disperatamente dalla sorella che si è rivolta anche al sindaco, o meno. Sembra infatti, che la 34enne ogni tanto frequentasse la zona con il fidanzato.

Ricercato un uomo

Ed è sul fidanzato della ragazza che al momento si è concentrata l'attenzione dei militari: dell'uomo infatti, sembrano essersi perse le tracce. Forse l'uomo sarebbe andato all'estero, ma ad oggi nulla è escluso. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine per svariati reati, sembra scomparso nel nulla, ma indagini sono in corso.

Le ipotesi

Al momento nessuna ipotesi sembra essere esclusa, neanche quella di un omicidio. In un primo momento infatti, si era pensato che il rogo nel fienile fosse avvenuto per cause accidentali, forse per un cortocircuito. Ma dopo il ritrovamento del cadavere e l'irreperibilità di un uomo, il ventaglio di ipotesi per le quali la donna sarebbe morta si sarebbe ampliato.