VIDEO| Il Balletto di Roma porta 'Giselle' al teatro Celebrazioni

Lo spettacolo di danza riprende il classico romantico in chiave contemporanea

Come ci spiega la direttrice artistica del Balletto di Roma Francesca Magnini, per la prima volta Giselle coinvolge in un’unica creazione due coreografi, Itamar Serussi Sahar e Chris Haring (e i loro team internazionali di collaboratori) caratterizzati ognuno da un’identità artistica originale e distinta, entrambi portatori di approcci creativi e alfabeti coreografici diversi.

A ciascuno è commissionato un atto del balletto ed entrambi propongono un’analisi profonda della trama gettando nuova luce sugli snodi drammaturgici e sui valori che la storia di Giselle può ispirare oggi.