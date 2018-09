16enne scomparso: colpo d’arma da fuoco sul corpo di Giuseppe

Sarebbe stato ritrovato almeno una ferita riconducibile a un colpo di arma da fuoco, probabilmente una pistola, sul corpo di Giuseppe Balboni, 16enne rinvenuto cadavere, in tarda mattinata nei pressi di una casa in frazione Tiola di Castello di Serravalle. Il corpo è stato scoperto nel pozzo di una abitazione, e un primo esame visivo confermerebbe l'ipotesi dell'omicidio. Ora il caso è in mano alla Procura per i minorenni, corrdinata da Silvia Marzocchi.

Balboni non dava notizie dallo scorso 17 settembre quando era uscito dalla sua abitazione di Zocca per andare a trovare un amico, secondo quanto dichiarato dallo stesso al padre, che poi avrebbe dovuto portarlo a scuola. Solo questa mattina i Carabinieri avevano confermato che le ricerche stavano continuando.

Ieri erano stati messi a lavoro anche i cani molecolari e nei giorni scorsi erano stati ritrovati il suo scooter Malaguti Phantom F12 rosso, la sua giacca e il portafoglio che un pescatore aveva rinvenuto non lontano dal Samoggia e ha portato in caserma. I Carabinieri e la Polizia locale hanno battuto la zona palmo a palmo e venerdì a Valsamoggia era stata attivata una postazione dei Vigili del Fuoco tra Castelletto e Tiola, la frazione di Valsamoggia dove il suo smartphone aveva agganciato la cella per l'utlima volta.