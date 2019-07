Incendio in via XXI Aprile: "Sentito uno scoppio, poi urla, fumo e fiamme"

Spavento questo mattina in via XXI Aprile, alla prima periferia di Bologna, dove un incendio è scoppiato all'interno di un edificio privato. Sul luogo, intorno alle ore 9, sono accorsi i vigili del fuoco.

Il rogo ha interessato un condominio, al civico 2. Dalle prime informazioni si sa che il rogo è partito da un appartamento al sesto piano. A seguito dei primi rilievi, parrebbe che a causarlo sia stato lo scoppio della batteria dell'allarme, posto nell'atrio di casa. Immediatamente dopo si sarebbe sviluppato un fumo denso, che ha invaso anche il vano scale, e fiamme violente che avrebbero raggiunto anche il balcone. All'interno dell'appartamento c'era una donna, che ha trovato rifugio sul terrazzo. Sul luogo, oltre a diversi camionette dei pompieri, sono intervenuti anche polizia e sanitari del 118.

Incendio in via XXI Aprile, la testimonianza

A dare l'allarme sono stati alcuni condomini, dopo aver sentito delle richieste di aiuto. Un inquilino del palazzo ha raccontato di essere stato svegliato da delle urla: “Abbiamo sentito gridare, non abbiamo capito cosa fosse successo, ma abbiamo udito dei rumori sordi, come dei botti. E poi ci siamo resi conto dell’incendio. Per fortuna nessuno si è fatto male”.

Giorni di super lavoro per i vigili del fuoco

E' solo l'ultimo dei numerosi interventi dei vigili del fuoco in questi giorni di caldo africano. Due giorni fa un terribile incendio a Castel di Casio, ha devastato autofficina, poco prima a Crevalcore, un rogo in case Acer aveva portato a persone 15 evacuate e una manciata di ore prima, un uomo era stato colto da un malore inseguito ad un incendio sviluppatosi in un appartamento in Bolognina.





