Incendio a Baricella: a fuoco appartamento, signora soccorsa dai Vigili del fuoco

Incendio in un casolare nel comune di Baricella, dove nel pomeriggio una signora anziana e cardiopatica è stata portata in salvo dai Vigili del fuoco. Le fiamme si sarebbero sviluppate nel primo pomeriggio. La signora, che comunque è riuscita a mettersi al riparo dal rogo, è rimasta intrappolata nell'abitazione.

Alla fine i Caschi Rossi sono riusciti a estrarre la signora dall'appartamento, con l'aiuto di quattro squadre, tra cui un'autoscala, e poi hanno domato l'incendio che nel frattempo si era propagato a tutto l'appartamento.

L’intervento si è protratto per diverse ore e ha richiesto l’impegno di quattro squadre provenienti dai distaccamenti di Molinella e Budrio e dei mezzi d’appoggio, partiti dalla sede centrale di via Ferrarese a Bologna. Sul posto, in collaborazione con i soccorsi dei pompieri , presenti anche il 118 e i Carabinieri per le indagini di polizia giudiziaria. Al momento non si conoscono le cause dell’incendio.

Non è andata altrettanto bene l'altra notte a Bologna, dove una donna è purtroppo rimasta vittima del fumo sprigionato nell'incendio, morendo asfissiata.