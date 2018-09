Incendio a Ozzano, a fuoco la sede Cna

A fuoco la Cna di Ozzano. Vigili del Fuoco al lavoro per domare l’incendio che si è sviluppato all’interno dello stabile di due piani, in viale Giovanni XXIII, a ridosso del centro. Ancora ignote le cause del rogo.

Sul posto alcune dei caschi rossi e i Carabinieri della locale stazione. Al momento non si registrano danni a persone, e le fiamme sembra siano circoscritte allo stabile dove hanno sede gli uffici della Confederazione nazionale artigianato della piccola e media impresa.