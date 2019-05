KFC - Kentucky Fried Chicken sbarca a Bologna: il Colonnello Sanders apre in stazione

KFC, Kentucky Fried Chicken, sbarca nel capoluogo emiliano ed apre il suo trentaduesimo ristorante nella Stazione Centrale di Bologna. Dal 13 maggio, a partire dalle ore 11, l’irresistibile pollo fritto del Colonnello Sanders si potrà gustare nel nuovo ristorante in Piazza delle Medaglie d’Oro 1.

Il ristorante all’interno della stazione di Bologna Centrale è il secondo che KFC apre nel circuito delle Grandi Stazioni in Italia attraverso US Food Network S.r.l., Franchising Partner di KFC Italia. “Siamo molto contenti di raddoppiare con Bologna la nostra presenza in Emilia Romagna, dove siamo già presenti a Reggio Emilia, e nelle Grandi Stazioni italiane, dopo l’apertura a Venezia Santa Lucia – dichiara Corrado Cagnola, Amministratore Delegato di KFC Italia – Essere nei maggiori scali ferroviari del Paese è uno dei nostri obiettivi strategici, per offrire a chi si muove da e verso le nostre maggiori città l’occasione di gustare il nostro irresistibile pollo fritto e vivere un’esperienza unica nei nostri ristoranti, fatta di accoglienza, attenzione ai clienti e condivisione”.

Sono 30 i nuovi posti di lavoro creati con l’apertura del nuovo ristorante di Bologna Stazione Centrale e complessivamente sono circa 1000 le persone che lavorano per KFC in Italia.

“È con orgoglio che annunciamo l’apertura del nostro 11° ristorante KFC in Italia - aggiunge Calin IONESCU, Amministratore Unico di US Food Network S.r.l. franchisee del nuovo ristorante di Bologna - Grazie a Grandi Stazioni, nostro partner strategico, siamo riusciti a sviluppare una nuova opportunità di business a Bologna aggiungendo una città importante a quelle dove già offriamo il nostro prodotto e il nostro servizio in diverse regioni del nord del Paese. Continueremo, con i nostri investimenti, a supportare l’espansione del brand KFC in Italia”.

Il ristorante KFC di Bologna Stazione Centrale sarà aperto tutti i giorni dalle 7 alle 22 ed offre 160 posti a sedere. Disponibili wi-fi e postazioni di ricarica dei device elettronici. Nel nuovo ristorante sarà possibile anche fare colazione nella parte del locale dedicata alla caffetteria.

Nata negli Stati Uniti nel 1930, Kentucky Fried Chicken è oggi la più famosa catena al mondo di ristoranti che servono pollo. È leader del mercato di riferimento con oltre 22.000 ristoranti in 138 paesi e dà lavoro a 750.000 persone nel mondo. In Italia KFC arriva nel 2014 e con il ristorante di Bologna Stazione Centrale conta 32 ristoranti in 11 regioni. KFC è una società del gruppo Yum! Brands Inc. che comprende anche i marchi Pizza Hut e Taco Bell. Con più di 48.000 ristoranti in oltre 140 Paesi, Yum! Brands è una delle più grandi aziende della ristorazione al mondo.