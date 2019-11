Furto notturno a La Perla: i ladri forzano la porta sul retro

Furto negli stabilimenti de La Perla. Sono stati i vigilanti a chiamare la Polizia poco dopo la mezzanotte di oggi, dopo aver notato la porta aperta sul retro dell’azienda di lingerie, in via Enrico Mattei 10. Sul posto, insieme agli agenti e alla Scientifica, è arrivato anche un responsabile che ha verificato l’ammanco di alcuni abiti del valore ancora non quantificato.

Dalla visione delle immagini delle telecamere di sorveglianza è emerso che cinque persone con il volto traviato hanno forzato la porta sul retro per poi introdursi all’interno dei locali. Le indagini sono in corso.