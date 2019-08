Lavori sulla Bazzanese, chiusura notturna fino al 6 settembre

Da domani la Bazzanese chiude di notte per lavori. La strada provinciale 659 che da Bologna porta a Vignola, a causa di un incidente stradale, rende noto la Città metropolitana di Bologna, sarà interessata da un intervento di ripristino dell'impalcato autostradale al chilometro 42+540 della provinciale, tra i Comuni di Casalecchio di Reno e Zola Predosa.

Per questo, dal 20 al 22 agosto e dal 2 al 6 settembre, la Bazzanese sarà chiusa al traffico verso Bologna solo di notte (dalle 21 alle 6) in due punti: in corrispondenza dello svincolo che conduce alle zone industriali e al centro commerciale di Casalecchio e Zola (Gran Reno) e in corrispondenza dello svincolo di entrata alla tangenziale.

Nei giorni dal 22 agosto al 29 agosto, sempre nelle ore notturne, la circolazione in direzione di Bologna sarà invece permessa ma con il limite di velocità fissato a 30 chilometri orari e divieto di sorpasso, con un'interruzione temporanea strettamente legata ai lavori in corrispondenza del chilometro 42+340 della provinciale.