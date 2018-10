Tragica domenica in Appennino: uomo muore mentre passeggia tra i boschi

Tragica domenica in Apennino bolognese, dove un uomo ha perso la vita a causa di un malore improvviso. E' successo ieri pomeriggio, in località Rocca Pitigliana, nel comune di Gaggio Montano.

La vittima è uomo di settant'anni, V.M., residente nel comune di Gaggio. Da quanto si apprende, il pensionato sarebbe stato colto da malore, perdendo i sensi, mentre si trovava nelle vicinanze del Rio Marano, insieme ad un amico. Subito l'amico ha contattato telefonicamente il 118, il quale ha allertato ambulanza, automedica e il Soccorso Alpino.

Nel frattempo - riferiscono i soccorritori - gli operatori di centrale hanno fornito all'uomo indicazioni telefoniche per la rianimazione cardiopolmonare.Giunti sul posto in breve tempo, nonostante un violento temporale in corso, i soccorritori hanno provato a rianimare l'uomo. Purtroppo, ogni tentativo è stato vano, e il medico intervenuto non ha potuto far altro che constatare il decesso.