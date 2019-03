100 anni dalla prima trasmissione radio vocale: l'Irlanda celebra Guglielmo Marconi

L'nventore della radio e premio Nobel per la fisica, diede vita alla prima trasmissione vocale dalla sua stazione di Ballybunion a una stazione di ricezione a Cape Breton in Nuova Scozia, Canada, dando vita a un evento che cambiò la comunicazione mondiale.

Dopo 100 anni, un evento celebrativo il 19 marzo 2019 presso l'Irish College. L’ospite d’onore sarà proprio la figlia di Marconi, la principessa Elettra Marconi Giovanelli insieme a suo figlio, il principe Guglielmo Giovanelli Marconi. Durante la manifestazione, sono previsti incontri e e seminari dedicati all’evento che ha cambiato la comunicazione mondiale con l'inizio della comunicazione vocale attraverso le onde radio.

Siamo a Ballybunion, un piccolo centro dell'Irlanda, nella contea di Kerry. Lì nel 1919 la Società Marconi acquistò una stazione radio con un’antenna in acciaio alta 500 piedi (152 metri). Il 19 marzo 1919, così avvenne la prima trasmissione vocale su onde lunghe con la stazione ricevente di Cape Breton, in Nuova Scozia, Canada, in cui Marconi annunciava “Hello Canada, Hello Canada. Questo è il trasmettitore a valvole di Ballybunion in Irlanda che sta chiamando attraverso un’onda di 3800 metri. Mi sentite? Per favore datemi un segnale”. La stazione di Ballybunion utilizzava solo tre valvole per attraversare ,'Atlantico.

Ballybunion si trova nella parte settentrionale del Kerry, che con i suoi 2500 km è la strada costiera segnalata più lunga del mondo. Questo piccolo villaggio è reso famoso dal collegamento che ha con Marconi, a cui sono dedicati alcuni percorsi a piedi organizzati da Ecotrek Ballybunion, per il rinomato campo da Golf Ballybunion Golf Club oltre alla sua spiaggia dorata, riconosciuta Bandiera Blu. (fonte: Turismo Irlandese)