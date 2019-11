Sergio Mattarella in città: divieti e modifiche alla circolazione

Dalle 8 alle 24 divieto di sosta con rimozione in alcuni tratti delle vie del centro in occasione della visita del Presidente Mattsrella e del suo omologo portoghese, mercoledì 13 novembre.

Le vie interessate saranno:

- Castiglione, divieto di sosta con rimozione in entrambi i lati, dal civico 25 a via Cartoleria

- Dei Bersaglieri, divieto di sosta con rimozione in entrambi i lati su tutta la via

- De' Chiari, divieto di sosta con rimozione in entrambi in latti in tutta la via

- Guerrazzi, divieto di sosta con rimozione in entrambi i lati, da Strada Maggiore al civico 16

- Strada Maggiore, in entrambi i lati da via Borgonuovo a via dei Bersaglieri.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella assisterà alla cerimonia di conferimento del Sigillum Magnum al presidente della Repubblica Portoghese, Marcelo Nuno Duarte Rebelo de Sousa che si svolgerà alle 15 all'Aula absidale di Santa Lucia dell'Università di Bologna.