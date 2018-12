Piste ciclabili non spazzate dalla neve, è polemica: 'Assurdo, a Bolzano lo fanno'

Sul Piano neve si riapre lo scontro tra i ciclisti e il Comune di Bologna. Ad esprimere "grande rammarico" è la Consulta comunale della bicicletta, che per bocca della presidente Simona Larghetti boccia sonoramente la nota con cui Palazzo D'Accursio ha riportato oggi le misure previste e i comportamenti suggeriti in caso di neve o ghiaccio.

Il Comune "non solo da anni non riesce ad affrontare in maniera più coraggiosa e sistematica il problema della tutela dei ciclisti in caso di ghiaccio o neve, non pulendo le ciclabili- dichiara Larghetti- ma propone un vero e proprio ribaltamento della realtà".

La Consulta ce l'ha con un punto in particolare della comunicazione di Palazzo D'Accursio: "Mentre nevica o in caso di ghiaccio, è assolutamente sconsigliato andare in bici. Il Piano neve proprio per questo non prevede salatura antighiaccio o pulizia delle piste ciclabili".

Così facendo, per Larghetti il Comune evita di ammettere il contrario e cioè che "è sconsigliato andare in bici con la neve perché non puliamo le ciclabili". La bici, sottolinea la presidente, "è un mezzo del tutto sicuro e anche più degli altri date le basse velocità quando nevica o c'è ghiaccio se il percorso è sgombro".

In molte città italiane come Bolzano le ciclabili vengono pulite "proprio per favorire l'uso di mezzi più lenti e sicuri, mentre a Bologna- attacca Larghetti- si arriva ad affermare l'assurdo". L'auspicio della Consulta è che "questo strafalcione venga corretto e anzi che l'assessore Alberto Aitini dimostri di saper fare meglio dei suoi predecessori, garantendo la percorribilità almeno delle arterie ciclabili principali come la tangenziale delle bici". Il diritto alla mobilità "vale per tutti, chi si sposta in bici non è cittadino di serie B- conclude Larghetti- e non ha tempo da perdere, esattamente come gli altri". (Pam/ Dire)