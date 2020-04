FOTONOTIZIA | Pasqua in strada per gli agenti, il noto ristorante dona loro un piatto caldo

Un piatto caldo e un ovetto di ciocolata per gli agenti in servizio. La questura di bologna ringrazia il ristorante "le golosità di nonna Aurora" che si è offerto di cucinare i pranzi al sacco per gli agenti in servizio oggi, durante i controlli alla circolazione anti-coronavirus. Ringraziamento anche da parte del questore Gianfranco Bernabei.

