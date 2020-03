Attivato il padiglione Covid al Sant’Orsola: "Ristrutturato e riattivato in 6 giorni"

Con il trasferimento del primo paziente avvenuto alle 14 di oggi 17 marzo è entrato in funzione il padiglione COVID all'ospedale Sant'Orsola di Bologna. Attualmente sono attivi 8 posti letto di terapia intensiva di cui 4 già occupati espandibili fino a 14. A seguire inoltre saranno disponibili altri 6 posti letto di terapia intensiva, 6 di sub intensiva e 5 per pazienti stabili. Inoltre sono in corso i lavori per preparare altre due ali del padiglione ad accogliere a seconda delle necessità altri 60 posti letto dedicati ai positivi al COVID.

Il reparto ha accessi e percorsi riservati e dispone di una radiologia dedicata dotata anche di TAC.

Il padiglione 25 - specifica una nota del policlinico - in disuso da 5 anni, da quando cioè è stato inaugurato il Polo Cardio Toraco Vascolare è stato ristrutturato e riattivato in 6 giorni.

Primo ospedale Covid del bolognese è stato il Bellaria, mentre sempre da oggi anche Villalba si è attivata per dedicare un'area ai pazienti affetti da coronavirus.

(foto Paolo Righi)

