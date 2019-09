Pianoro: cade nel pozzo, arrivano i sommozzatori e l'elisoccorso

Oggi pomeriggio un uomo è caduto in un pozzo nell'area del Laghetto dei Castori, in via Zena, nel territorio di Pianoro. Immediatamente è stato lanciato l'allarme e sul posto sono intervenuti i Carabinieri, il personale del Saf - nucleo speleo alpino fluviale, i sommozzatori e l'elicottero dei Vigili del Fuoco, oltre all'elisoccorso che lo ha trasportato all'Ospedale Maggiore e l'auto medica del 118.

Si tratta di un 42enne che stava facendo manutenzione e mentre lo stava ripulendo ha perso l'equilibrio ed è caduto all'interno del cunicolo.

