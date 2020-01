Spaccio in via Petroni: la Polizia arresta due persone

Doppio arresto in piazza Verdi. la squadra mobile ha arrestato due persone per spaccio di droga. Si tratta di un 24enne e di un 26enne, rispettivamente cittadini tunisino e libico, solo il secondo dei quali con precedenti. L'attività di appostamento ha fatto emergere la modalità con la quale i due operavano e potevano eludere eventuali controlli. Addosso al 24enne sono stati trovati 400 € in contanti, mentre il 26enne è stato visto cedere una modica quantità di eroina a un cliente.