Controlli alle stazioni nel fine settimana, il bilancio della Polfer

La Polizia ferroviaria dell'Emilia Romagna fa sapere che, durante il fine settimana tra le festività del 25 aprile e del 1 maggio i controlli nell'area della staizone ferroviaria hanno portato a 16 denunce per vari reati quali furto, violenza privata, violazione delle norme sul soggiorno, danneggiamento e inottemperanza al foglio di via obbligatorio. Sono state elevate 28 contravvenzioni ai sensi del Regolamento di Polizia Ferroviaria e del Codice della Strada, scortati 97 treni e controllati 91 veicoli. Nel complesso sono state identificate 2100 persone, in tutto il territorio regionale.