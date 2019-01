Borgo Panigale vista dai residenti:"Più parcheggi e controlli" | VIDEO

Tra le questioni che stanno più a cuore ai residenti del quartiere Borgo ci sono i parcheggi, la manutenzione stradale e il controllo del territorio. 'Un quartiere un po' vecchio', come ci raccontano i residenti più giovani, ma dove alla fine tutti stanno bene perché ben collegato con il centro storico. 'Certo, se ci fosse qualche luogo di aggregazione in più sarebbe meglio', continua un diciassettenne.

Per molti residenti di Borgo Panigale è centrale la necessità di avere più parcheggi:'Ne abbiamo parlato anche in consiglio di quartiere - raccontano - la questione è ben nota e gli amministratori ci hanno assicurato di essere al lavoro per risolvere questo problema. Poi - continuano - ci vorrebbe anche più manutenzione del manto stradale per le buche che diventano pericolose'.

Protagonista della scorsa estate per l'esplosione della cisterna, il quartiere, per il presidente Vincenzo Naldi, è bello, operoso, solidale e vitale.'Fra dieci anni lo immagino altrettanto bello e riqualificato dal recupero degli spazi pubblici', ci aveva detto il presidente di quartiere in un'intervista qualche mese fa. Come lui, molti dei residenti guardano al futuro con ottimismo, rimarcando tra le caratteristiche quella della solidarietà.

'Dopo il 6 agosto Borgo ha dimostrato di essere una forte comunità, cosa che qui viviamo ogni giorno - ci dice un abitante storico. Un esempio? Ci sono molti stranieri, così come in altre zone della città, ma qui sono ben integrati e insieme stiamo tutti bene. Umanamente, qui, siamo a posto'.