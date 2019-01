"Muori f...": scritte e lettera minatorie a un tassista bolognese

"Muori f...”. Una scritta in rosso sul portone di casa e un foglio nella buchetta delle lettere con insulti e minacce indirizzati al tassista di Bologna5, Roberto Mantovani alias RobertoRedSox. Sull'episodio indaga la Polizia.

Mantovani è anche collaboratore di Radio Città del Capo, che rende noto l'episodio, con la trasmissione “RadioTaxi Stories – Bologna5 in tre minuti“, ma ora tutto è in stand by.

Piena solidarietà anche dall'assessore Matteo Lepore e del Comune di Bologna.