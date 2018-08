Volo Ryanair Bologna-Palermo cancellato

Continuano i disservizi aerei per i viaggiatori che hanno deciso di volare in questi giorni. A farne le spese questa volta è toccato ai passeggeri del volo Ryanair FR4341 in partenza ieri - 9 agosto - dall'Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna (alle ore 20:05) con destinazione l'Aeroporto Falcone e Borsellino di Palermo - Punta Raisi.

Il volo è infatti stato cancellato e nessuna motivazione ufficiale pare sia ancora stata data per giustificare l'accaduto. Così fa sapere EasyRimborso - la società che opera in ambito di rimborsi per disagi aere - rammentando che "tutti i passeggeri coinvolti hanno il diritto a richiedere la Compensazione Pecuniaria."