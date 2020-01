Sgombero Xm24 alla ex caserma Sani: irruzione della polizia all'alba | VIDEO

Alcuni attivitsti, circa una decina, sono asseragliati all'interno, mentre una altra trentina sta organizzando un presidio nel parco antistante l'ingresso in via Parri. Fuori dello spazio uno striscione campeggia con la scritta "Comune e Cdp: sgomberare per speculare"