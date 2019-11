Il palazzetto di Salvini e la piazza anti-Lega, voci a confronto \ VIDEO

Da un lato le ovazioni per Lucia Borgonzoni e Matteo Salvini al Paladozza: l'evento ufficiale di apertura della campagna elettorale riesce bene e gli spalti del palazzo dello sport sono quasi tutti pieni. Dall'altro lato, un fiume di persone scende in strada. Le 'sardine' sul crescentone in piazza Maggiore, e il corteo dei centri sociali che cirumnaviga la zona rossa, non senza momenti di tensione. In via Riva Reno infatti la polizia usa gli idranti per disperdere i manifestanti.

"Siamo qui perché non ne possiamo più dell'odio e del razzismo di Salvini e lega - affermano i manifestanti anti Salvini - difendiamo la nostra regione, siamo contro questa guerra contro le minoranze, i migranti e i più poveri".

"La regione ha bisogno di cambiamento, spero che prima di morire possa vedere l'Emilia cambiare", dice un elettore del Carroccio fuori dal PalaDozza, mentre un altro gli fa eco e afferma: "Finalmente mandiamo a casa quelli che stanno distruggendo l'Emilia-Romagna".