Persiceto: bimbo di sei anni precipita dalla finestra

Ha riportato una frattura cranica con ematoma il bimbo di 6 anni che ieri sera poco prima delle 20 è precipitato dalla finestra della sua cameretta. È accaduto in via Panizza a San Giovanni poco prima delle 20 e sul posto sono intervenuti le volanti del commissariato e l’elisoccorso che fa trasportato ilpiccolo all’ospedale Maggiore in codice 3. Non sarebbe in pericolo di vita.

Da quanto si apprende, il bimbo era in casa, al primo piano di una palazzina, con la mamma e altri familiari, e stava giocando nella sua cambretta, poi si sarebbe sporto dalla finestra e sarebbe caduto. Le indagini sono in corso.