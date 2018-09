Ladri scatenati, attività nel mirino: "Non è descrivibile tutto quello che hanno combinato"

Hanno preso di mira la zona di via Palazzetti, puntando alla sede di un’associazione olistica, a un cento di ginnastica artistica e un rivenditore di frutta e verdura. È successo a San Lazzaro, dove ignoti sono riusciti ad arrampicarsi al primo piano di un palazzo in via Bugamelli alla Cicogna, entrando nell’anima sede dell’associazione culturale “Il giardino degli Elfi”: dopo aver sfondato un infisso, si sono intrufolati nei locali rubando caramelle, due ferma-porta e qualche decina di euro. Non prima di aver messo tutto a soqquadro e fuggendo poi, senza lasciare traccia. A scoprire quanto accaduto la presidente ieri mattina, che ha appena ha aperto la porta ha trovato cassetti aperti e fogli sparsi ovunque.

Stessa situazione da Palazzetti Verdure, dove ignoti sono riusciti a entrare, lasciando tutto sottosopra. Lanciato l’allarme, sul posto sono interveuti i Carabinieri per tutti i rilievi, avviando delle indagini.

La testimonianza: 'Qui è un disastro'

Non è andata meglio al Ginny Club di via Palazzetti: qui la titolare si è resa conto dell'accaduto questa mattina. “È un disastro - racconta- hanno sfondato la porta e rotto la maniglia per entrare. In palestra non c’era nulla da rubare quindi hanno puntato agli uffici. Non è neanche descrivibile tutto quello che hanno combinato, hanno aperto cassetti, buttato e mischiato tutti i documenti, preso degli spiccioli e lasciato un grosso cacciavite sul tavolo”. E ancora: “Sono entrati questa notte perché sono andata via ieri sera alle dieci, ed era tutto apposto”.