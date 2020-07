Le scippa la borsa e poi scappa sui viali: 38enne nei guai

Un cittadino ferrarese di 38 anni è stato arrestato per furto con strappo aggravato. È successo ieri in via Barozzi, zona Autostazione, come ha subito denunciato la vittima del furto al 113. La donna, una 28enne, mentre camminava tranquillamente per strada si è vista strappare la borsa dalle mani e ha visto l'uomo scappare sui viali.

Grazie all'identikit fornito dalla ragazza, il ladro è stato rintracciato poco dopo dagli agenti delle volanti in possesso della refurtiva: un tablet, documenti e cento euro in contanti. Il ferrarese era già noto alle forze dell'ordine per precedenti specifici e per droga.