Reati: violenze sessuali e truffe in aumento, calano furti e rapine

I numeri dei reati nel territorio metropolitano di Bologna sono in linea con il dato regionale, stando ai dati diffusi oggi dai Carabinieri in occasione del 205esimo anniversario della fondazione dell'Arma. Per quanto riguarda la città felsinea si registra anzi un calo più marcato rispetto al 3,1% complessivo dell'Emilia-Romagna, visto che nel capoluogo i reati sono scesi del 4,3%, passando da 16.776 a 16.059 nel periodo compreso tra l'1 maggio 2018 e il 30 aprile di quest'anno. In tutta la provincia, invece, la diminuzione è del 2,7%, con i reati che scendono da 42.975 a 41.834.

Per quanto riguarda le diverse tipologie di crimini emerge che a Bologna e provincia i reati che aumentano e quelli che calano sono sostanzialmente gli stessi rispetto al dato regionale. Fanno eccezione le lesioni, che nell'ultimo anno in regione sono aumentate, mentre nel bolognese sono scese del 7,7% (da 847 a 782) e in citta' del 17% (da 306 a 254).

Aumentano, invece, le violenze sessuali (da 73 a 92, +26%, in provincia, e da 26 a 42, +61,5%, a Bologna), le truffe (che in provincia salgono del 12%, da 2.957 a 3.113, e in città del 30,8%, da 908 a 1.188), i danneggiamenti (+6,1% in provincia, da 4,852 a 5.146, e +4,7% nel capoluogo, da 1.755 a 1.837) e le estorsioni (da 100 a 132, +32%, in provincia, e da 41 a 42, +2,4%, in citta').

Numeri discordanti, invece, per quanto riguarda i reati in materia di stupefacenti, che aumentano in provincia (da 352 a 388, +10,2%), ma calano drasticamente in città (da 245 a 166, -32,2%). In diminuzione i furti (-6,7%, da 24.203 a 22.584, in provincia, e -8,9% (da 10.099 a 9.198, in citta') e le rapine (-0,3%, da 306 a 305, in provincia, e -3,8%, da 159 a 153, nel capoluogo).

Arresti e denunce, infine, calano sia in provincia (dove gli arresti sono scesi del 3,4%, da 919 a 888, e le denunce del 9,8%, da 7.577 a 6.836), che a Bologna. Nel capoluogo la diminuzione è particolarmente significativa, con gli arresti che scendono da 529 a 428 (-19,1%) e le denunce da 2.223 a 1.917 (-13,8%). (agenzia Dire)