Effetto Coronavirus, treni in ritardo e binari semideserti. In viaggio dalla stazione Centrale di Bologna | VIDEO

Anche oggi 25 febbraio disagi al traffico dei treni a seguito del parziale ripristino della linea ferroviaria Milano - Bologna, interrotta ieri 24 febbraio. Il traffico stamattina è stato riprogrammato a seguito di controlli sanitari nella stazione di Casalpusterlengo, come resto noto da rete Ferroviaria Italiana - RFI, che già da giorni ha attivato il numero verde gratuito 800 89 20 21 e procede con misure e iniziative straordinarie.

Tanti, dunque, i treni soppressi e i ritardi ma in generale, vista la situazione e i consigli di evitare gli spostamenti non strettamente necessari, i passeggeri sono nettamente inferiori alla media. Siamo andati a vedere com'era la situazione alla stazione di Bologna stamattina intorno alle 10. Diversi passeggeri con le mascherina, ma niente caos o situazioni di panico.

Ultimi dati sul coronavirus in Emilia-Romagna

Sono quattro i nuovi casi di positività in Emilia-Romagna, salgono così a 23 le persone infette dal virus. Due persone di Parma, una di Piacenza e una di Rimini. Due sono in isolamento a domicilio, due ricoverati in ospedale. Alle 16 nuovo aggiornamento in Regione.