San Lazzaro: tamponamento a catena, coinvolte 5 auto

Tamponamento a catena tra cinque auto. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, all’Intersezione tra la via Emilia e via Olmatello, al confine tra i Comuni di San Lazzaro e Ozzano. Lanciato l’allarme sul posto è intervenuta la Polizia Locale che ha eseguito tutti i rilievi, e i colleghi di Ozzano che hanno coadiuvato la viabilità : lo schianto infatti, è avvenuto poco dopo le 18, orario di punta lungo la via Emilia. Nonostante il numero di auto coinvolte , la strada non è stata bloccata ma le auto sono state fatte transitare a senso unico alternato.

