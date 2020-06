Covid, trattamento con farmaco anti-artrite: "Non produce effetti positivi"

Il trattamento con Tocilizumab, il farmaco utilizzato nel trattamento dell'artrite remautoide, non produce effetti positivi sui pazienti.

A certificarlo, l'Aifa, l'Agenzia Italiana del Farmaco. "Come sistema sanitario regionale abbiamo contribuito alla ricerca, è un dovere impegnarsi per cercare nuovi possibili cure per combattere la malattia" ha dichiarato l'assessore regionale alla salute Raffaele Donini, visto che anche dall'Emilia-Romagna i pazienti curati con il farmaco sono stati presi a campione nello studio nazionale.

Donini si dice comunque "soddisfatto del fatto che il nostro sistema sanitario abbia contribuito allo studio clinico sull’utilizzo del farmaco Tocilizumab. Anche se l’indagine che è stata condotta non ha portato i risultati in cui si sperava per la cura dei pazienti colpiti da Covid-19, è stato comunque importante farlo. Perché fare ricerca è l’unico modo che abbiamo per combattere la malattia”.

La ricerca è stata condotta senza l’utilizzo di fondi aggiuntivi ma nell'ambito della normale attività clinica, poi sospesa nel momento in cui è risultato evidente che il farmaco non garantisse benefici ulteriori, né - chiaramente - tossicità, già esclusa nella fase di partenza della sperimentazione.

“Fare ricerca- aggiunge Donini- è sempre importante perché, a prescindere dai risultati che in questo caso sostanzialmente attestano la neutralità del farmaco per questo tipo di patologia, si contribuisce ad aumentare la conoscenza. È anche questo un altro passo avanti per la medicina e per la scienza”.

