Incidente a Pianoro, morto dipendente del Comune: "Valentino, non ti dimenticheremo"

Valentino Benini, dipendente dell'ufficio tecnico del Comune di Marzabotto, è la vittima dell'incidente stradale avvenuto ieri sulla Fondovalle, a Pianoro.

Appresa la tragica notizia, il sindaco Romano Franchi ha inviato un messaggio di cordoglio a nome dell’Amministrazione Comunale e dell’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese. Il pensiero va alla compagna, al figliolo e a tutti i familiari.

"La terribile notizia del tragico incidente - ha scritto il primo cittadino - ha gettato tutti noi ed in particolare i colleghi di lavoro del nostro Comune, nel dolore più profondo. Smarrimento ed incredulità, sono stati i primi sentimenti. Anche rabbia per tanta ingiustizia".

Benini è stato ricordato come "un uomo gentile, buono d’animo, sempre disponibile ad ogni ora e bravo, pieno di umanità, preparato, all’avanguardia per le conoscenze tecniche. Un professionista competente che amava il suo lavoro e che, purtroppo, è mancato proprio nel compimento del proprio lavoro. Stimato dai colleghi e dagli amministratori e, soprattutto, stimato da quanti, cittadini ed associazioni, lo hanno conosciuto per la serietà, l’impegno e la responsabilità che hanno caratterizzato i tanti anni di lavoro in Comune a Marzabotto".

"Non ti dimenticheremo, ci mancherai". Così chiosano, con affetto, colleghi e amministrazione.