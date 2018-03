Autostrade: riaperte la A1, A14 e A13. Erano state chiuse per gelicidio

Completamente riaperte le autostrade A1 Milano-Napoli, A14 Bologna-Taranto e A13 Bologna-Padova, chiuse in precedenza a causa di un eccezionale fenomeno di pioggia gelata in atto dalla tarda serata di ieri. Lo comunica Autostrade per l'Italia intorno alle ore 11:30, aggiungendo che nei tratti interessati sono in atto le ultime operazioni di navettaggio (Safety Car) effettuate con le pattuglie della Polizia Stradale e i mezzi operativi di Autostrade per l'Italia.

"La transitabilità in sicurezza del piano viabile - spiegano da Autostrade - è stata completamente ripristinata grazie all'incessante lavoro di oltre 500 mezzi operativi, tuttavia si invitano gli utenti in viaggio verso i tratti interessati ad utilizzare la massima prudenza, informandosi costantemente sulle condizioni meteo e di viabilità prima di partire e durante il viaggio".

