Pioggia gelata, atto secondo: autostrade A1 e A14 chiuse per un'ora

[AGGIORNAMENTO ORE 8:15] Autostrade comunica la riapertura progressiva dei caselli e delle tratte interrotte in A1 e A14.

Autostrade nuovamente preda del fenomeno della pioggia gelata. Dopo le chiusure che ieri hanno causato diversi disagi anche in aeroporto, anche stamane, dalle ore 7:15 circa e per un'ora, la A1 tra Reggio Emilia e Casalecchio è chiusa in entrambe le direzioni.

Stessa sorte anche per la A14, chiusa per un'ora nel tratto tra il raccordo con la A1 e Borgo Panigale. Tutti i caselli dei tratti coinvolti sono pertanto chiusi in entrata e aperti in uscita, per far defluire il traffico residuo.

La società Autostrade rende noto che "la pioggia gelata non può essere contrastata con le operazioni di salatura del manto stradale. La chiusura è pertanto l'unico provvedimento atto a garanzia della sicurezza e viene attuata con le modalità e nei tempi previsti dai piani neve vigenti".