Lite tra colleghi sulla A1: camionista lasciato di notte sull'autostrada

I Carabinieri di Sasso Marconi hanno soccorso questa notte un 47enne sull'autostrada A1, dopo essere stati allertati da alcuni automobilisti.

Alle 5 di questa mattina, al 112 è stata segnalata una persona che camminava ai margini della carreggiata all'altezza del casello di Borgonuovo, nel territorio di Sasso Marconi. Quando i militari lo hanno rintracciato, l'uomo, cittadino marocchino, regolare sul territorio, era in serie difficoltà: scalzo e senza denaro, ma soprattutto quasi in ipotermia.

Ha raccontato di essere un dipendente di una ditta di trasporti del sud Italia e di aver avuto un'accesa discussione con il suo collega che in quel momento era alla guida del camion diretto a Bolzano, così questi lo avrebbe fatto scendere e sarebbe ripartito. Dopo averlo soccorso e avergli regalato un paio di scarpe, i Carabinieri hanno acquistato per lui un biglietto ferroviario per permettergli di tornare a casa.