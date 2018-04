A1: divieto di uscita a Barberino per i mezzi pesanti

Sulla A1 Milano-Napoli, in occasione di due manifestazioni sportive a carattere nazionale che si terranno a Barberino di Mugello, per le quali è previsto un grande afflusso di partecipanti e spettatori, dalle ore 10:00 alle ore 15:30 di domenica 29 aprile, i mezzi pesanti con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate non potranno uscire alla stazione autostradale di Barberino di Mugello, con provenienza sia da Bologna sia da Firenze.

In alternativa è possibile utilizzare l'uscita della stazione autostradale di Firenzuola, sulla A1 Milano-Napoli Direttissima.