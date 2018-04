Lavori sulla A1: chiuso il tratto tra Direttissima e Località Aglio

Sulla A1 Milano-Napoli Panoramica, dalle ore 08:00 alle ore 18:00 di mercoledì 18 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento con la A1 Direttissima e Località Aglio, verso Firenze, per lavori di manutenzione agli impianti.

STAZIONI E AREE DI SERVIZIO CHIUSE

Le stazioni autostradali di Rioveggio, Pian del Voglio e Roncobilaccio saranno chiuse in entrata verso Firenze ed in uscita per chi proviene da Bologna.

L'Area di Servizio Roncobilaccio ovest sarà chiusa dalle ore 07:00 alle ore 18:00 di mercoledì 18 aprile, pertanto, chi è diretto verso Firenze, dovrà percorrere la A1 Direttissima.

ENTRATE E USCITE CONSIGLIATE

In alternativa all'ingresso di Rioveggio, per chi viaggia verso Firenze, si consiglia di anticipare l'entrata a Sasso Marconi e procedere, verso Firenze, sulla A1 Direttissima.

Inoltre, in alternativa all'uscita di Rioveggio, chi proviene da Bologna, potrà anticipare l'uscita alla stazione di Sasso Marconi.

Per il traffico locale diretto verso Pian del Voglio e Roncobilaccio, si consiglia di percorrere la A1 Direttissima ed uscire alla stazione autostradale di Badia.

DETTAGLIO

- RONCOBILACCIO OVEST - Area di Servizio Chiusa (Km 242.6 - direzione: Napoli). L'area di servizio Roncobilaccio ovest e' chiusa dalle ore 07:00 alle ore 18:00 dal giorno 18/04/2018 al giorno 18/04/2018 per lavori

- RIOVEGGIO - Uscita Chiusa (Km 222.7 - direzione: Napoli). L'uscita di Rioveggio e' chiusa al traffico dalle ore 08:00 alle ore 18:00 dal giorno 18/04/2018 al giorno 18/04/2018 provenendo da Bologna per lavori. Uscita consigliata provenendo da Bologna: Sasso Marconi.

- RIOVEGGIO - Entrata Chiusa (Km 222.7 - direzione: Napoli). Rioveggio in entrata e' chiuso al traffico dalle ore 08:00 alle ore 18:00 dal giorno 18/04/2018 al giorno 18/04/2018 verso Firenze per lavori. Entrata consigliata verso Firenze: Sasso Marconi.

- FIRENZE - Tratto Chiuso (Km 254.672 - direzione: Napoli)

Tratto Chiuso tra Bivio A1-Variante e Aglio KM 255 dalle ore 08:00 alle ore 18:00 dal giorno 18/04/2018 al giorno 18/04/2018 per lavori Entrata consigliata verso Firenze: Badia su Variante di valico. Uscita consigliata provenendo da Bologna: Badia su Variante di valico.