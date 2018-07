Incendio in A1: camion in fiamme, traffico e code

Un camion sta bruciando all'altezza del Km 209 in direzione Firenze sulla autostrada A1, vicino all'uscita di Sasso Marconi. I Vigili del fuoco sono giunti sul posto e stanno controllando le fiamme. Anche la Polizia Stradale è intervenuta per reglare il traffico e dare supporto alle operazioni. Al momento non risultano feriti. Traffico e disagi su entrambi i lati della carreggiata, con code in formazione e in aumento in direzione sud.