Incendio in A1: auto in fiamme in galleria, autostrada chiusa per un'ora

Incendio in galleria, sulla A1 Milano-Napoli, tra Sasso Marconi ed il bivio per la A1 Direttissima, verso Firenze. Per circa un'ora si è resa necessaria la chiusura del tratto a causa di un'autovettura in fiamme ora spenta, all'interno della galleria Allocco, all'altezza del Km 214.

La circolazione non è più bloccata, rimangono da smaltire 4 Km di coda. In alternativa per chi è diretto verso Firenze, dopo l'uscita obbligatoria a Sasso Marconi proseguire sulla Strada Statale 325 con rientro in autostrada a Rioveggio. Sul posto sono presenti i Vigli del Fuoco, la Polizia Stradale, il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso.