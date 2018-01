Lavori sulla A1: chiusa l'uscita Sasso Marconi nord

Sulla A1, Bologna-Firenze (Km 195.3 - direzione: Milano), traffico Rallentato tra Sasso Marconi Nord e Bivio A1/Racc. A14 BO Casalecchio per interventi urgenti di ripristino della pavimentazione.

Autostrade per l'Italia fa sapere inoltre che dalle ore 22:00 di lunedì 15 alle ore 06:00 di martedì 16 gennaio, sarà chiusa l'uscita della stazione di Sasso Marconi nord, per chi proviene da Bologna, per lavori di pavimentazione.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione autostradale di Sasso Marconi (sulla stessa A1) o di Bologna Casalecchio (sul Raccordo di Casalecchio).