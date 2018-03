Incendio in A1: camion a fuoco, corsie chiuse, traffico e code chilometriche

Sulla A1 Milano-Napoli, tra Modena sud ed il bivio con la A14 Bologna-Taranto, verso Bologna, ci sono 7 km di coda in aumento per un camion in fiamme, ora spento, all'altezza del km 185.

Il traffico scorre su due corsie. A chi è diretto a Bologna si consiglia di uscire a Modena sud e rientrare sulla A14 Bologna-Taranto a Bologna Borgo Panigale dopo aver percorso la ss9 Via Emilia. Sul luogo dell'evento sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco ed i mezzi di soccorso meccanico. Le corsie chiuse verranno riaperte non appena si riuscirà a spostare il rimorchio in sede protetta.