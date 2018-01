A1: 'Camion a fuoco in Variante di Valico', l'esercitazione dei Vigili del Fuoco

Un incidente in galleria, seguito da un incendio di un camion di legna. Uno scenario da incubo per qualsiasi soccorritore, e l'esercitazione dei Vigili del fuoco, andata in scena ieri notte lungo la Galleria di Base direzione sud della Variante di Valico A1 è servita proprio a prepararsi all'evento più difficile, come quello occorso nel traforo del Monte Bianco nel marzo del 1999, che costò la vita a 39 persone.

La prova è iniziata poco dopo la mezzanotte e che ha visto coinvolti le Prefetture di Firenze e Bologna, i Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco di Firenze e Bologna, i servizi 118 delle due Regioni Toscana ed Emilia Romagna, la Città Metropolitana di Firenze e Bologna oltre la Società Autostrade per L’Italia Spa.

Uno scenario complesso, quello simulato, che ha visto lavorare i soccorritori su due fronti da nord e da sud. Oltre 60 persone e 16 automezzi i Vigili del Fuoco dei Comandi di Bologna e Firenze intervenuti.

Il piano è stato elaborato tenendo conto dei presidi e delle risorse disponibili ed impiegabili nell'azione di soccorso quali rifugi e uscite di sicurezza, sistemi di illuminazione, di controllo e ventilazione che migliorano le condizioni di vivibilità all’interno delle gallerie anche in caso di incendio. Di rilievo anche, in considerazione della lunghezza della galleria (8700 m) e della difficoltà di raggiungere il punto dell’incidente a causa degli incolonnamenti che in questi casi si verificano, la possibilità per i soccorritori di intervenire dall’adiacente fornice attraverso i by-pass pedonali e carrabili appositamente predisposti.

