Inseguimento in A13: camion sfreccia a per chilometri, autista ubriaco cinque volte oltre il limite

Inseguimento questa notte in A13, dove un camion è stato fatto fermare dopo una corsa durata svariati chilometri dalla polizia stradale di Altedo. Il mezzo, segnalato da diversi automobilisti, procedeva a zig zag ma a velocità molto sostenuta. Le volanti della Stradale lo hanno intercettato a metà strada tra Bologna e Ferrara e hanno costretto il conducente ad arrestare il mezzo.

Fin dai primi momenti, l'uomo, un 45enne cittadino ucraino, è sembrato in evidente stato di alterazione dovuta all'alcool. Di qui gli accertamenti di rito e infine il verdetto: 2,75 g/l, cinque volte i limite consentito. Ora l'autotrasportatore rischia il ritiro della patente, oltre a una denuncia e il fermo del veicolo. Gravi i danni che avrebbe potuto fare infatti il mezzo pesante, in caso di incidente stradale.