A13, lavori sul calvalcavia: chiusa stazione 'Interporto', divieto di transito ai mezzi pesanti

Sull'autostrada A13 Bologna-Padova, a partire da oggi e fino alle ore 12:00 di lunedì 15 ottobre, la stazione di Bologna Interporto resterà chiusa in uscita per tutti i veicoli provenienti da Padova e, per i soli mezzi con massa complessiva superiore a 7.5 t, in entrata verso Bologna. Lo rende noto la Direzione di Tronco di Bologna di Autostrade per l'Italia.

Il provvedimento si rende necessario per consentire l'allestimento di un cantiere relativo a lavori di manutenzione del cavalcavia di svincolo. Il cantiere interesserà, una volta installato, entrambe le carreggiate della A13 senza tuttavia limitazioni del numero di corsie disponibili.

Pertanto, fino alle ore 12:00 di lunedì, ai veicoli interessati dalle limitazioni si suggerisce in alternativa l'utilizzo dell'uscita di Altedo per le provenienze da Padova e dell'entrata di Bologna Arcoveggio per chi è diretto verso le autostrade del nodo di Bologna.