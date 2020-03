Incendio questa mattina lungo la A13 all'altezza di Altedo, dove una Fiat Multipla ha preso fuoco in corsia. I vigili del fuoco sono arrivati e hanno avuto ragione delle fiamme in breve tempo. Non si registrano feriti, ma il casello di Altedo è rimasto chiuso per il tempo necessario alle operazioni di spegnimento. Sul posto anche la polizia stradale e i tecnici di autostrade.