Un veicolo in avaria sulla A13 Bologna-Padova sta bloccando il traffico in direzione Bologna, come segnala la Società Autostrade. Alle 16.15 del 25 gennaio si registrano code di 2 km tra Bologna Interporto e Bivio A13/A14 Bologna.

Traffico anche sul raccordo A1-A14, tra Bologna Casalecchio e Bivio Racc. BO Casalecchio/A1 MI-NA.