VIDEO | Collisione tra autocisterne, le immagini dei Vigili del fuoco

I Vigli del fuoco son rimasti impegnati tutta la notte a causa di un incidente, avvenuto in autostrada A14 tra due mezzi auto-articolati. Lo scontro è accaduto in tarda serata quando, all' altezza del km 31 in direzione Sud, prima dell' uscita di Castel San pietro, i due camion si sono scontrati. Sul posto è subito intervenuta la Polizia Stradale.