Incidente mortale sulla A14: tratto riaperto al traffico

Sul Raccordo di Casalecchio alle 16.30 è stato riaperto al traffico il tratto tra l'uscita di Bologna Casalecchio ed il bivio con l'A14 in direzione di Ancona, precedentemente chiuso a causa di un incidente tra tre mezzi pesanti di cui una cisterna dove una persona è deceduta ed altre due sono rimaste ferite.

L'incidente è avvenuto intorno alle 12.30. Per motivi ancora da accertare ci sarebbe stato un violentissimo impatto tra un camion e una cisterna. Sul posto vigili del fuoco, ambulanze e polizia.

